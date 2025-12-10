आमिर खान के लिए जुनून सबसे बड़ा, बोले- फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं, पागलपन चाहिए

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' लेकर आए थे और उनकी इस फिल्म काे दुनियाभर में खूब पसंद किया गया था। हाल ही में आमिर ने ये साफ कर दिया कि फिल्मों में सफलता पाने के लिए पैसों की नहीं, जुनून और पागलपन की जरूरत होती है। 60 की उम्र में भी आमिर का ध्यान सिर्फ कहानी और किरदार पर है, ना कि बड़े बजट या बैंक बैलेंस पर।

बयान फिल्म बनाने के लिए जुनून जरूरी- आमिर आमिर ने कहा कि फिल्मों के लिए पैसे नहीं, पागलपन (जोश‑जुनून) चाहिए। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव पर बात करते हुए कहा कि वो उन कहानियों को चुनते हैं, जो उन्हें खुद पसंद आएं, चाहे वो जोखिम भरी हों। आमिर ने कहा कि उन्होंने कई सफल कमर्शियल फिल्में की हैं, लेकिन उनका दिल ऐसे फिल्मों की ओर खींचा चला जाता है, जिनमें कहानी, भावना और सच्चाई हो, ना कि सिर्फ पैसा या ग्लैमर।

फैसला फ्लॉप फिल्मों ने तोड़ा मन, लेकिन नहीं टूटा आमिर का जुनून आमिर बोले कि जब उन्होंने 'लगान' या 'तारे जमीन पर' जैसी फिल्में कीं तो उन्हें नहीं पता था कि लोग उनकी उन फिल्मों को देखेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पसंद पर भरोसा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी फिल्में असफल भी हुईं और उन्हें बहुत निराशा हुई। इस वजह से वो हर शाम अपने घर पहुंचकर रोते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मन बना लिया कि अब वो वही फिल्म करेंगे, जिन पर उनका विश्वास हो।

सीक्वल '3 इडियट्स' का सीक्वल लेकर आ रहे आमिर आमिर, करीना कपूर, आर माधवन, शरमन जोशी अभिनीत फिल्म '3 इडियट्स' अपने सीक्वल के साथ पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। विधु विनोद चोपड़ा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे और नई कहानी को पिरोकर दर्शकों के सामने पेश करेंगे। इसकी शूटिंग 2006 की दूसरी छमाही यानी जून महीने के बाद से शुरू होगी। साथ ही स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। दूसरा भाग भी पहले की तरह मजेदार होगा।

