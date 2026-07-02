रणवीर सिंह ने जापान को 'धुरंधर' देखने का दिया न्योता, जानिए फिल्म विदेश में कब होगी प्रीमियर?

'धुरंधर' ने दुनिया भर में कमाए 1,300 करोड़ रुपये

भारतीय फिल्मों के लिए जापान अब एक अहम बाजार बन गया है। हाल ही में, वहां 'RRR' ने 14.20 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास रचा था।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' दिसंबर 2025 में भारत में रिलीज होने के बाद से ही दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

इसने 1,300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह फिल्म पाकिस्तान में एक अंडरकवर भारतीय जासूस की कहानी बताती है। इसकी दमदार कहानी और रणवीर के शानदार अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।

इस साल की शुरुआत में इसका सीक्वल भी रिलीज हुआ था, जिससे फिल्म की चर्चा और भी बढ़ गई थी।