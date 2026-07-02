रणवीर सिंह ने जापान को 'धुरंधर' देखने का दिया न्योता, जानिए फिल्म विदेश में कब होगी प्रीमियर?
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' का जापान में प्रीमियर 10 जुलाई, 2026 को होने वाला है। रणवीर ने खुद एक वीडियो के जरिये यह जानकारी साझा की है।
उन्होंने जापान के फैंस को बड़े पर्दे पर अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म का अनुभव लेने का न्योता दिया है।
उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जापान में भारतीय फिल्मों को खूब प्यार मिल रहा है।
'धुरंधर' ने दुनिया भर में कमाए 1,300 करोड़ रुपये
भारतीय फिल्मों के लिए जापान अब एक अहम बाजार बन गया है। हाल ही में, वहां 'RRR' ने 14.20 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास रचा था।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' दिसंबर 2025 में भारत में रिलीज होने के बाद से ही दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
इसने 1,300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह फिल्म पाकिस्तान में एक अंडरकवर भारतीय जासूस की कहानी बताती है। इसकी दमदार कहानी और रणवीर के शानदार अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।
इस साल की शुरुआत में इसका सीक्वल भी रिलीज हुआ था, जिससे फिल्म की चर्चा और भी बढ़ गई थी।