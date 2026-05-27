रणवीर सिंह ने इन फिल्मों को ठुकराया, अब सूची में जुड़ा इसका नाम

रणवीर सिंह का 'डॉन 3' से अचानक अलग होना अब बॉलीवुड के सबसे चर्चित मुद्दों में शामिल हो गया है। साल 2023 में निर्माताओं ने रणवीर को नए डॉन के रूप में पेश किया था, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिला था, लेकिन अब उनके बाहर होने की खबर ने सभी हैरान हैं। इससे पहले भी रणवीर ने कई फिल्मों के ऑफर को ठुकराया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो फिल्में।

#1 & #2 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' फिल्म 'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के निर्माताओं की पहली पसंद शाहिद कपूर नहीं बल्कि रणवीर थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। फिल्म 'एनिमल' भी सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन रणबीर से पहले इसका ऑफर रणवीर को दिया गया था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था।

#3 & #4 'सैम बहादुर' और 'बॉम्बे वेलवेट' फिल्म 'सैम बहादुर' 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विक्की कौशल नजर आए थे। हालांकि, इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद रणवीर थे, लेकिन वो फिल्म '83' की शूटिंग कर रहे थे और 'सैम बहादुर' नहीं कर पाए। फिल्म 'बॉम्बे वेलवेट' साल 2015 में आई थी। इस फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप हैं। इस फिल्म के लिए अनुराग की पहली पसंद रणवीर थे। हालांकि, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था।

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