रणवीर सिंह को मिली धमकी, करोड़ों रुपये की मांग; जांच में जुटी मुंबई पुलिस

रणवीर सिंह को मिली धमकी, करोड़ों रुपये की मांग; जांच में जुटी मुंबई पुलिस
लेखन ज्योति सिंह
Feb 10, 2026 06:54 pm
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अभिनेता को एक वॉइस नोट के जरिये धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। बताया जाता है कि एक अनजान व्यक्ति ने उसने करोड़ों रुपये की मांग की है। फिलहाल मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। इस खबर के आने से अभिनेता के फैंस भी दंग रह गए हैं। बता दें कि रणवीर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 #BREAKING: Bollywood actor Ranveer Singh has received a threatening WhatsApp voice message demanding crores of rupees, days after the firing incident at filmmaker Rohit Shetty’s residence. Mumbai Police have increased security outside Ranveer Singh’s home and have launched a… pic.twitter.com/FHsT8iLeRN— Bishwajeet Maurya (@bishwamaurya_) February 10, 2026