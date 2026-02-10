LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह को मिली धमकी, करोड़ों रुपये की मांग; जांच में जुटी मुंबई पुलिस
रणवीर सिंह को मिली धमकी, करोड़ों रुपये की मांग; जांच में जुटी मुंबई पुलिस
रणवीर सिंह को मिली धमकी

रणवीर सिंह को मिली धमकी, करोड़ों रुपये की मांग; जांच में जुटी मुंबई पुलिस

लेखन ज्योति सिंह
Feb 10, 2026
06:54 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अभिनेता को एक वॉइस नोट के जरिये धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। बताया जाता है कि एक अनजान व्यक्ति ने उसने करोड़ों रुपये की मांग की है। फिलहाल मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। इस खबर के आने से अभिनेता के फैंस भी दंग रह गए हैं। बता दें कि रणवीर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

Advertisement