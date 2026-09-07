रणवीर सिंह का फिल्म 'प्रलय' से खूंखार लुक हुआ लीक
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म 'प्रलय' से उनका नया लुक लीक हो गया है और इसे देखकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।
लीक हुई इन तस्वीरों में रणवीर लंबे बालों और घनी दाढ़ी के साथ एक पुराने और बिखरे हुए मुंबई के सेट पर दिख रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म से कल्याणी प्रियादर्शन भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं।
रणवीर 'प्रलय' को कर रहे हैं निर्मित
लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि फिल्म में मुंबई तबाही के बाद का शहर है, जहां कीचड़ से भरी सड़कें, लावारिस गाड़ियां और चारों तरफ सिर्फ अराजकता दिख रही है।
इस फिल्म को 'लूटरे' फेम निर्माता जय मेहता बना रहे हैं। इसकी कहानी एक महामारी के बाद जॉम्बी से घिरे भविष्य पर टिकी है।
खास बात यह है कि रणवीर इस फिल्म में सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे, बल्कि पहली बार निर्माता के तौर पर भी जुड़े हैं। फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है और इसे 2027 के दूसरे हाफ में रिलीज करने की तैयारी है।
यह फिल्म उनकी सुपरहिट 'धुरांधर' फ्रेंचाइजी की कामयाबी के बाद आएगी।