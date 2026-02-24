'कांतारा' विवाद मामले में रणवीर सिंह को राहत, कोर्ट ने दी ये कड़ी चेतावनी

Actor Ranveer Singh Kantara mimicry matter | Karnataka High Court has directed the government not to take any coercive action against Bollywood actor Ranveer Singh, subject to the condition that he cooperates with the investigation. The court has directed the government and… pic.twitter.com/SlTnNiQqWd

सुनवाई

2 मार्च तक स्थगित हुई सुनवाई

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रणवीर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, "अभिनेता होने के नाते आपका बहुत से लोगों पर प्रभाव है। जब आपके पास यह प्रभाव है तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप नकल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपकी माफी से आपके शब्द वापस चले जाएंगे?" इसके बाद कोर्ट ने मामले को 2 मार्च तक स्थगित कर दिया।