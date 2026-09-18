'सेवा संकल्प अभियान' में शामिल होंगे रणवीर सिंह, लड़कियों के लिए करेंगे ये नेक काम

न्यूज 18 से बातचीत में, रणवीर ने कहा, "बप्पा की कृपा से पिछला साल मेरे और मेरे परिवार के लिए खुशियों से भरा रहा। इसलिए हम यहां उन्हें धन्यवाद देने और आगे के सफर के लिए उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जयंती के अवसर पर, मैं सेवा संकल्प अभियान में शामिल होने और 1,000 बेटियों की शिक्षा में सहयोग करने का संकल्प लेता हूं।"