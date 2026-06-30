रणवीर सिंह की 300 करोड़ की 'प्रलय' उड़ाएगी होश, भारत पहली बार देखेगा ऐसी जोम्बी थ्रिलर फिल्म

300 करोड़ के बजट वाली 'प्रलय' VFX पर निर्भर

300 करोड़ के बड़े बजट के साथ 'प्रलय' रणवीर के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है।

जोम्बी से भरी इस दुनिया को पर्दे पर उतारने के लिए फिल्म बड़े पैमाने पर VFX का इस्तेमाल करेगी। इसकी कहानी एक ऐसे जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जोम्बी अपोकैलिप्स के दौरान अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

यह फिल्म मुश्किल हालातों में भी हिम्मत और जुझारूपन जैसे विषयों को बखूबी दर्शाती है। रणवीर इसमें सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे, बल्कि फिल्म के रचनात्मक पहलुओं में भी उनकी भागीदारी है।

वहीं, निर्देशक जय का दावा है कि यह ऐसा अनुभव होगा, जैसा भारत में पहले कभी नहीं देखा गया।