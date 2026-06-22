'धुरंधर' ने रणवीर सिंह को ऐतिहासिक सफलता दिलाई

'धुरंधर' ने रणवीर सिंह को कैसे बनाया भारत का सबसे महंगा अभिनेता? जानिए पूरा गणित

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Jun 22, 202604:34 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद भारत में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक ही परियोजना से करीब 325 करोड़ की कमाई की और शाहरुख खान व रजनीकांत जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख ने 'पठान' से 200 करोड़ और रजनीकांत ने 'जेलर' से 250 करोड़ रुपये कमाए थे। 'धुरंधर' 2 किस्तों में रिलीज हुई थी, जिसने सिर्फ भारत में 1,900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।