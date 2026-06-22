'धुरंधर' ने रणवीर सिंह को कैसे बनाया भारत का सबसे महंगा अभिनेता? जानिए पूरा गणित
क्या है खबर?
रणवीर सिंह 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद भारत में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक ही परियोजना से करीब 325 करोड़ की कमाई की और शाहरुख खान व रजनीकांत जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख ने 'पठान' से 200 करोड़ और रजनीकांत ने 'जेलर' से 250 करोड़ रुपये कमाए थे। 'धुरंधर' 2 किस्तों में रिलीज हुई थी, जिसने सिर्फ भारत में 1,900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
कमाई
रणवीर ने अपनाया था प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल
बताया जा रहा है कि रणवीर ने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी के लिए सामान्य शुल्क नहीं लिया था, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अपनाया था। मतलब यह कि उन्होंने परियोजना के मुनाफे में हिस्सा लिया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डिजिटल अधिकार, सैटेलाइट और संगीत अधिकार से हुई कमाई को मिलाकर रणवीर का हिस्सा कथित 325 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। फिलहाल 'धुरंधर 2' जियोहॉटस्टार पर मौजूद है और इसने पहले ही हफ्ते में करीब 5 करोड़ दर्शकों का आंकड़ा पार कर लिया था।
योजना
5 भाषाओं का कमाई पर गहरा असर
'धुरंधर 2' हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई थी। इसने देशभर के दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे कहानी कहने की व्यापकता और पहुंच को बल मिला। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक, फिल्म ने चर्चाओं, वॉचलिस्ट और व्यूइंग चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा। इन सब की बदौलत रणवीर ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया। अल्लू अर्जुन और प्रभास ('पुष्पा 2' व 'कल्कि' से 200 करोड़ कमाई) भी उनसे पीछे रह गए।