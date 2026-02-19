'धुरंधर 2' की अवधि का खुलासा हो गया

'धुरंधर 2' इस मामले में पहली किस्त से रह गई पीछे, रिलीज से पहले हुआ खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Feb 19, 202611:48 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत 'धुरंधर' ने पूरी दुनिया से प्यार बटोरा था। 19 मार्च को इसका सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' आ रहा है जिसका इंतजार फैंस बेसब्री के साथ कर रहे हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने 'धुरंधर 2' को सेंसर बोर्ड को भेजा था जिसके बाद CBFC ने इसे मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फिल्म की कुल अवधि से जुड़ा एक खुलासा भी हो गया है जो इसे पहली कड़ी से पीछे करता है।