रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 100 दिन में कमाए इतने करोड़
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस दौरान इसने दुनिया भर में 1,813.38 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी। यह जासूसी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां से पहली फिल्म खत्म हुई थी।
इसमें हमजा अली मजारी का किरदार दिखाया गया है, जो कराची के एक गैंग लीडर होने के साथ-साथ एक भारतीय जासूस जस्किरत सिंह रंजीत बनकर भी जिंदगी जी रहा है।
OTT पर कब रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर'?
फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं। अभिनेत्री यामी गौतम ने अपने पति और निर्देशक आदित्य धर की तारीफ की।
उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आदित्य अपनी सादगी नहीं छोड़ रहे हैं, जो दर्शक 'धुरंधर' का रोमांच और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है।
'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा (पार्ट 1)' अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है, वहीं 'रॉ एंड अनदेखा- द रिवेंज' मई और जून में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है।
इस तरह अब दर्शकों को 'धुरंधर' की दुनिया का और भी ज्यादा मजा लेने का मौका मिल रहा है।