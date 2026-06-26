रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 100 दिन में कमाए इतने करोड़

OTT पर कब रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर'?

फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं। अभिनेत्री यामी गौतम ने अपने पति और निर्देशक आदित्य धर की तारीफ की।

उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आदित्य अपनी सादगी नहीं छोड़ रहे हैं, जो दर्शक 'धुरंधर' का रोमांच और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है।

'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा (पार्ट 1)' अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है, वहीं 'रॉ एंड अनदेखा- द रिवेंज' मई और जून में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है।

इस तरह अब दर्शकों को 'धुरंधर' की दुनिया का और भी ज्यादा मजा लेने का मौका मिल रहा है।