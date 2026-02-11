रणवीर सिंह ने 40 करोड़ चुकाने से किया साफ इनकार, पूछा- शाहरुख होते तो क्या होता?

विवाद आमने-सामने फिल्म के निर्माता और रणवीर सिंह बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस पूरे विवाद की असली जड़ ये है कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी (एक्सेल एंटjरटेनमेंट) चाहते हैं कि रणवीर फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये का भुगतान करें। इसके जवाब में रणवीर ने तर्क दिया कि वो यs राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने निर्माताओं से एक पैसा भी नहीं लिया है, इसलिए इतनी भारी रकम चुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

हर्जाना हर्जाने की मांग पर बिगड़ी बात निर्माताओं की मांग है कि प्री-प्रोडक्शन (फिल्म शुरू होने से पहले की तैयारी) में जो पैसा खर्च हुआ, उसकी भरपाई रणवीर करें। उधर रणवीर ने फिल्म के लिए कोई साइनिंग अमाउंट या फीस नहीं ली है, इसलिए वो किसी भी तरह का हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच इस मोटी रकम को लेकर बात बिगड़ गई है, जिससे ये एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है।

Advertisement

तर्क रणवीर ने दिया संजय लीला भंसाली की फिल्म का तर्क सूत्र ने आगे बताया कि रणवीर ने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैजू बावरा' का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए लगभग एक साल तक तैयारी की थी और इस चक्कर में कई अन्य फिल्मों के प्रस्ताव भी ठुकरा दिए थे। अंत में 'बैजू बावरा' को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' पर काम शुरू कर दिया।

Advertisement

दो टूक "मुझे भी 1 साल की मेहनत का कोई मुआवजा नहीं मिला" रणवीर ने खुलासा किया कि उस 1 साल की तैयारी के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ये इस बिजनेस का स्वभाव है। कई बार फिल्में नहीं बन पातीं या विभिन्न कारणों से पीछे हट जाती हैं और इसके लिए किसी को भी हर्जाना नहीं मिलता है। रणवीर के मुताबिक, कई बार फिल्में बंद हो जाती हैं या ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, जिसके लिए कलाकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।