रणवीर सिंह ने 40 करोड़ चुकाने से किया साफ इनकार, पूछा- शाहरुख होते तो क्या होता?

लेखन नेहा शर्मा
Feb 11, 2026
04:54 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह और 'डॉन 3' के निर्माताओं के बीच विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। खबरों के अनुसार, फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए निर्माताओं ने रणवीर से 40 करोड़ रुपये की मांग की है। हालांकि, रणवीर ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बैजू बावरा' के अपने कड़वे अनुभव और शाहरुख खान का हवाला देते हुए करारा जवाब दिया है।

विवाद

आमने-सामने फिल्म के निर्माता और रणवीर सिंह

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस पूरे विवाद की असली जड़ ये है कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी (एक्सेल एंटjरटेनमेंट) चाहते हैं कि रणवीर फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपये का भुगतान करें। इसके जवाब में रणवीर ने तर्क दिया कि वो यs राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने निर्माताओं से एक पैसा भी नहीं लिया है, इसलिए इतनी भारी रकम चुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

हर्जाना

हर्जाने की मांग पर बिगड़ी बात

निर्माताओं की मांग है कि प्री-प्रोडक्शन (फिल्म शुरू होने से पहले की तैयारी) में जो पैसा खर्च हुआ, उसकी भरपाई रणवीर करें। उधर रणवीर ने फिल्म के लिए कोई साइनिंग अमाउंट या फीस नहीं ली है, इसलिए वो किसी भी तरह का हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच इस मोटी रकम को लेकर बात बिगड़ गई है, जिससे ये एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है।

तर्क

रणवीर ने दिया संजय लीला भंसाली की फिल्म का तर्क

सूत्र ने आगे बताया कि रणवीर ने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैजू बावरा' का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए लगभग एक साल तक तैयारी की थी और इस चक्कर में कई अन्य फिल्मों के प्रस्ताव भी ठुकरा दिए थे। अंत में 'बैजू बावरा' को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' पर काम शुरू कर दिया।

दो टूक

"मुझे भी 1 साल की मेहनत का कोई मुआवजा नहीं मिला"

रणवीर ने खुलासा किया कि उस 1 साल की तैयारी के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ये इस बिजनेस का स्वभाव है। कई बार फिल्में नहीं बन पातीं या विभिन्न कारणों से पीछे हट जाती हैं और इसके लिए किसी को भी हर्जाना नहीं मिलता है। रणवीर के मुताबिक, कई बार फिल्में बंद हो जाती हैं या ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, जिसके लिए कलाकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

उदाहरण

रणवीर बोले- अगर शाहरुख आते तो मुझे बिना मुआवजे हटाया जाता

सूत्रों के मुताबिक, रणवीर ने इस विवाद में शाहरुख खान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 'डॉन 3' के लिए शाहरुख से भी संपर्क किया गया था। रणवीर का तर्क था कि अगर शाहरुख फिल्म के लिए मान जाते तो रणवीर को बिना किसी मुआवजे के फिल्म से हटा दिया जाता,। लिहाजा उन्हें लगता है कि वो निर्माताओं को 40 करोड़ रुपये देने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हैं और उनका ये रुख पूरी तरह जायज है।

