'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ीं

फिल्म 'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें, FWICE ने अभिनेता पर लगाया प्रतिबंध

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm May 25, 202605:44 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच फिल्म 'डॉन 3' को लेकर उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा जानकारी है कि मामले में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही असहयोग का निर्देश जारी करते हुए उद्योग को उनके साथ काम न करने का निर्देश दिया है। यह फैसला 'डॉन 3' निर्माताओं द्वारा रणवीर की FWICE को शिकायत किए जाने के एक दिन बाद आया है।