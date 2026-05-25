रुपये की गिरावट पर RBI गवर्नर का आया बयान, कही ये बातें 

मिंट से बातचीत में मल्होत्रा ने कहा कि इस गिरावट की वजह मुख्य रूप से डॉलर की ज्यादा मांग है। विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं और तेल महंगा हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार रुपये को संभालने में मदद करेगा। साथ ही स्पष्ट किया कि बैंक किसी फिक्स्ड लेवल जैसे 100 रुपये प्रति डॉलर को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है। वह जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करती है।

फायदेमंद

गिरावट को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बताया फायदेमंद

RBI गवर्नर का कहना है कि हाल की गिरावट के बाद रुपये नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दोनों हिसाब से कम मूल्य वाला हो गया। मतलब यह पहले से सस्ता हो चुका है। इससे पहले कुछ लोग सोचते थे कि रुपया महंगा है, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। सस्ता रुपया निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। विदेशी सामान महंगा पड़ने से स्थानीय उत्पादकों को फायदा होगा।