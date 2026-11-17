अमन गुप्ता के साथ को-फाउंडर बने रणवीर सिंह

रणवीर सिंह का बिजनेस में नया धमाका, अमन गुप्ता संग पुरुषों के लिए लॉन्च किया ब्रांड

लेखन ज्योति सिंह 05:06 pm Nov 17, 202605:06 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह ने फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बोट (boAt) के को-फाउंडर अमन गुप्ता के साथ मिलकर पुरुषों के लिए एक स्किनकेयर ब्रांड HIM (हैंडसम इंडियन मैन) लॉन्च किया है। OFF/BEAT के तहत लॉन्च हुआ यह ब्रांड खासतौर पर भारतीय पुरुषों के लिए डिजाइन किए गए स्किनकेयर, हेयरकेयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। 17 नवंबर को, दोनों ने सोशल मीडिया और एक खास ब्रांड फिल्म के जरिए इसकी घोषणा की।