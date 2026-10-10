रणवीर सिंह के गैराज में शामिल हुई एक और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, खरीदी 2 करोड़ की नई BMW i7

अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी लग्जरी कारों के कलेक्शन में एक और नई कार शामिल की है। उन्होंने BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये से शुरू होती है।

ये उनके गैराज की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी बन गई है। इससे पहले उनके पास GMC Hummer EV भी मौजूद है। रणवीरे को हाल ही में उनकी इस नई कार के साथ देखा गया, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।