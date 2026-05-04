'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर बीयरबाइसेप्स बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री, दर्शकों से मांगी मदद

अल्लाहबादिया ने डॉक्यूमेंट्री की झलक दी, प्रशंसकों से मांगी सलाह

अपने एक व्लॉग में, अल्लाहबादिया ने रैना से दोबारा मिलने से पहले उन्हें कैसी घबराहट हो रही थी, इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताएगी कि इस विवाद के दौरान असल में क्या हुआ था। आपको याद होगा, यह सब तब शुरू हुआ था जब अल्लाहबादिया ने रैना के शो पर कुछ सख्त टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने रिलीज होने वाली यह डॉक्यूमेंट्री इस विवाद पर एक पूर्णविराम लगाएगी और उन्हें अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का मौका देगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सुझाव है कि इसमें और क्या शामिल किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर दें।