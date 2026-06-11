'मिसमैच्ड 4' के सेट से आईं BTS तस्वीरें

रणविजय सिंह ने 'मिसमैच्ड सीजन 4' के सेट से दिखाई BTS तस्वीरें, उत्साहित हुए फैंस

लेखन ज्योति सिंह 07:10 pm Jun 11, 202607:10 pm

क्या है खबर?

रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली की लोकप्रिय सीरीज 'मिसमैच्ड' के चौथे सीजन का ऐलान पिछले साल हुआ था। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने भर-भरकर अपना प्यार दिया है। फैंस चौथे और आखिरी सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच BTS तस्वीरों ने उनका उत्साह बढ़ा दिया है। दरअसल, रणविजय सिंह ने शूटिंग के पहले दिन की BTS तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है।