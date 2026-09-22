रानी मुखर्जी की मां का हुआ निधन

रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन, 75 साल में दुनिया को कहा अलविदा

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Sep 22, 202603:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिससे सिनेमा जगत और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। यशराज फिल्म्स (YRF) ने अपने एक बयान में इस दुखद खबर की पुष्टि की है, जिसमें बताया गया कि कृष्णा ने मंगलवार की दोपहर अपनी अंतिम सांस ली। परिवार ने इस मुश्किल वक्त में लोगों से निजता बनाए रखने की अपील की है।