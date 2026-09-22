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रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन, 75 साल में दुनिया को कहा अलविदा
रानी मुखर्जी की मां का हुआ निधन

रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन, 75 साल में दुनिया को कहा अलविदा

लेखन ज्योति सिंह
Sep 22, 2026
03:15 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिससे सिनेमा जगत और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। यशराज फिल्म्स (YRF) ने अपने एक बयान में इस दुखद खबर की पुष्टि की है, जिसमें बताया गया कि कृष्णा ने मंगलवार की दोपहर अपनी अंतिम सांस ली। परिवार ने इस मुश्किल वक्त में लोगों से निजता बनाए रखने की अपील की है।

दुखद

यशराज फिल्म्स ने जारी किया आधिकारिक बयान

इंडिया टुडे द्वारा जारी बयान में, यशराज फिल्म्स ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "भारी मन से हम यह सूचित करते हैं कि रानी मुखर्जी की मां 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए हार्दिक आभारी है और इस अपार दुख की घड़ी में हमारी निजता बनाए रखने का विनम्र निवेदन करता है।

हालांकि, कृष्णा के निधन की वजह का खुलासा नहीं हुआ है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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परिचय

बंगाली सिनेमा की पार्श्व गायिका थीं कृष्णा

कृष्णा, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता राम मुखर्जी की पत्नी थीं, जिन्होंने फिल्मलय स्टूडियो की सह-स्थापना की थी।

इसके अलावा, वह बंगाली सिनेमा की पार्श्व गायिका रह चुकी थीं। उन्हें बेटी रानी के साथ कई मौकों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा जाता था।

सिनेमा जगत का हिस्सा रहने के कारण उन्होंने अपनी बेटी रानी को भी कला और अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया।

खुद रानी भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती थीं।

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