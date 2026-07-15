रानी मुखर्जी को मेलबर्न में मिलेगा प्रतिष्ठित सम्मान

IFFM 2026: रानी मुखर्जी ला ट्रोब विश्वविद्यालय से मानद 'डाक्टर ऑफ लेटर्स' से होंगी सम्मानित

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Jul 15, 202602:21 pm

क्या है खबर?

रानी मुखर्जी को 17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM 2026) में ला ट्रोब विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिष्ठित मानद 'डाक्टर ऑफ लेटर्स' की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह मानद उपाधि 14 अगस्त, 2026 को मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अभिनेत्री को उनके भारतीय सिनेमा व सामाजिक क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए दी जाएगी। मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव ने जब से यह ऐलान किया, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है।