मनोरंजन की खबरें / 'मर्दानी 3' के लिए अब लंबा इंतजार नहीं, वक्त से पहले पर्दे पर दहाड़ेंगी रानी मुखर्जी
'मर्दानी 3' के लिए अब लंबा इंतजार नहीं, वक्त से पहले पर्दे पर दहाड़ेंगी रानी मुखर्जी
'मर्दानी 3' की रिलीज तारीख बदली (तस्वीर: एक्स/@yrf)

'मर्दानी 3' के लिए अब लंबा इंतजार नहीं, वक्त से पहले पर्दे पर दहाड़ेंगी रानी मुखर्जी

लेखन नेहा शर्मा
Jan 10, 2026
07:20 pm
क्या है खबर?

रानी मुखर्जी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यशराज फिल्म्स की सबसे चर्चित महिला पुलिस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'मर्दानी 3' अब अपनी तय तारीख से पहले ही सिनेमाघरों में धमाका करने को तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ इसकी नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस के बीच उत्साह और चर्चा तेज हो गई है। आइए जानें बड़े पर्दे पर कब दहाड़ेंगी रानी।

ऐलान

अब फरवरी के बजाय जनवरी में रिलीज होगी फिल्म

इस फिल्म फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग का ऐलान शरद नवरात्रि 2025 के पहले दिन किया गया था। शुरुआत में इसकी रिलीज तारीख 27 फरवरी, 2026 तय की गई थी, लेकिन अब निर्माताओं ने इसे पहले रिलीज करने का फैसला लिया है। जनवरी के महीने में फिल्म के लिए बेहतर मौका देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यशराज फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 'मर्दानी 3' अब 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

पोस्ट

वो तब तक नहीं रुकेगी, जब तक सबको बचा न ले- यशराज

YRF ने फिल्म से रानी का दमदार पोस्टर साझा कर लिखा, 'वो तब तक नहीं रुकेगी, जब तक सबको बचा न ले। रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में 'मर्दानी 3' के साथ वापस आ गई हैं। बचाव अभियान 30 जनवरी से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में शुरू होगा।' बता दें कि प्रोडक्शन हाउस ने इसे लगभग 1 महीना पहले रिलीज करने का फैसला किया है, जिससे रानी के प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

