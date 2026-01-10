'मर्दानी 3' की रिलीज तारीख बदली (तस्वीर: एक्स/@yrf)

'मर्दानी 3' के लिए अब लंबा इंतजार नहीं, वक्त से पहले पर्दे पर दहाड़ेंगी रानी मुखर्जी

लेखन नेहा शर्मा 07:20 pm Jan 10, 202607:20 pm

क्या है खबर?

रानी मुखर्जी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यशराज फिल्म्स की सबसे चर्चित महिला पुलिस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'मर्दानी 3' अब अपनी तय तारीख से पहले ही सिनेमाघरों में धमाका करने को तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ इसकी नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस के बीच उत्साह और चर्चा तेज हो गई है। आइए जानें बड़े पर्दे पर कब दहाड़ेंगी रानी।