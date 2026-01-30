रानी मुखर्जी की जबरदस्त रेटिंग वाली फिल्में, एक को मिली दुनिया की टॉप-10 फिल्मों में जगह

बॉलीवुड में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर राज किया, बल्कि अपनी कला के दम पर समीक्षकों और दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई। रानी मुखर्जी उन्हीं चंद नामों में शुमार हैं। 'राजा की आएगी बारात' से शुरू हुआ उनका सफर आज 'मर्दानी 3' तक पहुंच चुका है, लेकिन इस लंबे सफर में उन्होंने ऐसी कई फिल्में दीं, जो आज भी IMDb (इंटरनेट मूवी डाटाबेस) पर अव्वल हैं। एक नजर उनकी उन्हीं फिल्मों पर।

#1 'ब्लैक' 'ब्लैक' IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग के साथ रानी की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म है। 20 करोड़ की लागत वाली इस फिल्म ने 66 करोड़ रुपये कमाए थे। साल 2005 में, प्रतिष्ठित टाइम मैग्जीन (यूरोप) ने 'ब्लैक' को दुनियाभर की '10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों' की सूची में 5वें स्थान पर रखा था। रानी के मूक-बधिर किरदार की संजीदगी और निर्देशक संजय लीला भंसाली की दूरदर्शी दृष्टि ने भाषा की सीमाओं को तोड़कर दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीत लिया।

#2 'वीर-जारा' रानी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी और यादगार फिल्म 'वीर-जारा' (2004) है। 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। रानी को इसके लिए उस साल का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में ने वकील सामी सिद्दीकी बनकर यह साबित किया कि एक सशक्त किरदार निभाने के लिए लीड रोल की जरूरत नहीं होती।

#3 और #4 'कुछ कुछ होता है' और 'हिचकी' रानी के करियर ग्राफ में 'कुछ कुछ होता है' और 'हिचकी' दो ऐसे ध्रुव हैं, जो उनके अभिनय की विविधता को दर्शाते हैं। इन दोनों ही फिल्मों को 7.5 रेटिंग मिली है, लेकिन दोनों में रानी का अंदाज बिल्कुल जुदा था। उस दौर में जब काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी सुपरहिट थी, रानी ने कुछ कुछ होता है में 'टीना' बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उधर 'हिचकी' में उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण सामाजिक किरदार से सबको हैरान कर दिया।

