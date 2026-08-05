इस तेलुगु अभिनेता ने की थी अनोखी अंतिम इच्छा, करोड़ों की संपत्ति कर गए थे घरेलू सहायिका के नाम
तेलुगु अभिनेता रंगनाथ ने अपनी बरसों पुरानी घरेलू सहायिका मीनाक्षी के नाम अपनी सारी बचत कर दी। 2015 में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।
उन्होंने अपनी दीवार पर एक संदेश लिखा था, जिसमें परिवार से कहा था कि मीनाक्षी को सब कुछ दे दिया जाए और 'उसे परेशान न किया जाए'।
उनके बच्चों ने अपने पिता की इस आखिरी इच्छा का सम्मान किया और यह पक्का किया कि मीनाक्षी को उनकी छोड़ी हुई सारी संपत्ति मिल जाए।
रंगनाथ ने 300 से अधिक फिल्मों में किया था काम
रंगनाथ ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे में टिकट कलेक्टर के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 'मनमथुडु' और 'जमींदारुगरी अम्मयी' जैसी फिल्में शामिल थीं।
2009 में पत्नी के निधन के बाद वे गहरे अवसाद में आ गए थे। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने अपने दोस्तों को विदाई संदेश भी भेजे थे, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में आ गई थी।