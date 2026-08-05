इस तेलुगु अभिनेता ने की थी अनोखी अंतिम इच्छा, करोड़ों की संपत्ति कर गए थे घरेलू सहायिका के नाम

तेलुगु अभिनेता रंगनाथ ने अपनी बरसों पुरानी घरेलू सहायिका मीनाक्षी के नाम अपनी सारी बचत कर दी। 2015 में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।

उन्होंने अपनी दीवार पर एक संदेश लिखा था, जिसमें परिवार से कहा था कि मीनाक्षी को सब कुछ दे दिया जाए और 'उसे परेशान न किया जाए'।

उनके बच्चों ने अपने पिता की इस आखिरी इच्छा का सम्मान किया और यह पक्का किया कि मीनाक्षी को उनकी छोड़ी हुई सारी संपत्ति मिल जाए।