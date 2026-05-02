जियो सिनेमा पर 'इंस्पेक्टर अविनाश' की वापसी, रणदीप हुड्डा फिर दिखाएंगे धाकड़ अंदाज

उर्वशी रौतेला ने करीब 2 साल तक की तैयारी

उर्वशी रौतेला ने अपने किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए लगभग दो साल तक तैयारी की। इसके लिए उन्होंने असली इंस्पेक्टर अविनाश की पत्नी से भी मुलाकात की, ताकि उनकी सहनशीलता और जज्बे को अच्छे से समझ सकें। उनकी इस मेहनत से इस सीजन में कहानी में और भी सच्चाई दिखेगी। दोनों मुख्य कलाकार अपनी-अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से ढल गए हैं, जिससे उम्मीद है कि इस बार कहानी और भी दमदार होगी, जो एक्शन और भावनाओं को नए तरीके से दिखाएगी।