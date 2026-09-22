72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: रणदीप हुड्डा को मिला सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड
रणदीप हुडा ने अपनी पहली फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का अवार्ड जीता है।
70 सालों में पहली बार यह समारोह दिल्ली से बाहर, गुजरात के एकता नगर में आयोजित हुआ, जिसने एक नया इतिहास बनाया।
रणदीप ने फिल्म का निर्देशन करने के साथ-साथ इसमें विनायक दामोदर सावरकर का मुख्य किरदार भी निभाया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार मिला।
रणदीप ने भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम पर रोशनी डाली
रणदीप ने बताया कि वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन हिस्सों पर रोशनी डालना चाहते थे, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
उन्होंने कहा, "मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि सबको लगता है हिंदुस्तान को आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली है।"
उनकी फिल्म भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी पहलू को गहराई से दिखाती है और परदे पर इतिहास का एक नया नजरिया पेश करती है।