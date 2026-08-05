रणदीप हुड्डा बाढ़ राहत कार्यों में असम के गांव पहुंचे, जानिए वहां क्यों हो गए हैरान?
अभिनेता रणदीप हुड्डा अपने बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में असम के सरुपथार गांव पहुंचे। उन्होंने वहां की खूबसूरती और स्थानीय लोगों के प्यार भरे स्वागत की काफी तारीफ की।
रणदीप ने इस जगह को 'धरती का स्वर्ग' तक कह दिया। इससे पहले, अपने पूर्वोत्तर दौरे के दौरान, उन्होंने नागालैंड के लुकुटो गांव में एक रात बिताई थी।
सरुपथार में लोवलिना और नयनमोनी का गृहनगर जानकर हैरान हुए रणदीप
रणदीप को यह जानकर वाकई हैरानी हुई कि सरुपथार गांव ओलंपियन मुक्केबाज लोवलिना बोरगोहेन और एथलीट नयनमोनी सैकिया का गृहनगर है।
उन्होंने इसे हरियाणा की खेल विरासत के समान बताते हुए कहा कि यह एक शानदार मेल है। अपने दौरे को खत्म करते हुए, उन्होंने स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी दयालुता ने उन पर गहरा असर डाला है।
इससे पहले, रणदीप ने शिवसागर जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक सिख मानवतावादी समूह के साथ मिलकर काम किया था।