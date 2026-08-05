रणदीप हुड्डा बाढ़ राहत कार्यों में असम के गांव पहुंचे, जानिए वहां क्यों हो गए हैरान?

रणदीप को यह जानकर वाकई हैरानी हुई कि सरुपथार गांव ओलंपियन मुक्केबाज लोवलिना बोरगोहेन और एथलीट नयनमोनी सैकिया का गृहनगर है।

उन्होंने इसे हरियाणा की खेल विरासत के समान बताते हुए कहा कि यह एक शानदार मेल है। अपने दौरे को खत्म करते हुए, उन्होंने स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी दयालुता ने उन पर गहरा असर डाला है।

इससे पहले, रणदीप ने शिवसागर जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक सिख मानवतावादी समूह के साथ मिलकर काम किया था।