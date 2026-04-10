रणदीप हुड्‌डा ने बताया बेटी का नाम

रणदीप हुड्‌डा और लिन लैशराम ने दिखाई नन्ही परी की झलक, दिया ये खूबसूरत नाम

लेखन ज्योति सिंह 12:06 pm Apr 10, 202612:06 pm

क्या है खबर?

रणदीप हुड्‌डा ने अपनी पत्नी लिन लैशराम के साथ 10 मार्च, 2026 को एक बेटी का स्वागत किया था। अपनी नन्ही परी के जन्म के एक महीने बाद इस जोड़े ने उसकी प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी है। रणदीप ने तस्वीर के साथ बेटी के खूबसूरत नाम का खुलासा भी कर दिया है। साथ में उसका मतलब भी बताया है। बता दें, रणदीप और लिन ने नवंबर, 2023 में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाज से शादी रचाई थी।