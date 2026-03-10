रणदीप हुड्‌डा एक बेटी के पिता बन गए

लेखन ज्योति सिंह 05:05 pm Mar 10, 202605:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्‌डा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी लिन लैशराम ने बेटी को जन्म दिया है जिसकी घोषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की गई। संयोगवश, अभिनेता की बेटी का जन्म, उनके पिता रणबीर हुड्डा के जन्मदिन पर हुआ है, जिससे परिवार के लिए दोहरी खुशी का दिन बन गया है। उधर, फैंस रणदीप और लिन को माता-पिता बनने के लिए सोशल मीडिया पर बधाई देते नहीं थक रहे हैं।