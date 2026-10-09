'रामायण' निर्माताओं का फैसला, अमेरिका में 2 संस्करणों में दिखेगी भगवान राम की गाथा 

अमेरिकन मल्टी सिनेमा (MMC) ने 'रामायण' के दोनों संस्करणों के लिए अलग-अलग समय दिखाया है। प्रदर्शक की सूची के अनुसार, दोनों को 5 नवंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा।

फिल्म के हिंदी संस्करण की अवधि 3 घंटे 15 मिनट बताई गई है, जबकि अंग्रेजी संस्करण की अवधि 2 घंटे 45 मिनट होगी और इसे 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' नाम दिया गया है।

हिंदी संस्करण की अवधि इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसमें गाने और एक अंतराल शामिल है।