'रामायण' ने IMAX में रचा बड़ा इतिहास

IMAX पर छाई 'रामायण', दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा कमाकर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Nov 18, 202601:34 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' पूरी दुनिया के दर्शकों का दिल जीत रही हैं। सिनेमाघरों में इसने दमदार प्रदर्शन करते हुए 13 दिनों में दुनियाभर में 1,483.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। ताजा अपडेट है कि फिल्म ने IMAX स्क्रीन पर भी अपनी धाक जमाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया, जिस पर आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों का दबदबा रहता है। यह IMAX के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई (100 करोड़ से ज्यादा) करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।