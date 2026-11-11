ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई 'रामायण', निर्माताओं ने 99वें एकेडमी पुरस्कार के लिए भेजा

रिपोर्ट के अनुसार, अगर फिल्में एकेडमी की पात्रता को पूरा करती हैं, तो वे ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो सकती हैं।

मुख्य श्रेणी के लिए, किसी फिल्म को US के किसी पात्र शहर में कम से कम लगातार 7 दिनों तक सिनेमाघर में दिखाना होगा। इन शहरों में लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, डलास-फोर्ट वर्थ और अटलांटा हैं।

इसके बाद फिल्ममेकर या वितरक को जरूरी एंट्री फॉर्म और फिल्म की जानकारी एकेडमी को जमा करनी होंगी।