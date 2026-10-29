'रामायण' के पोस्टर कराची के हिंदू मंदिरों में लगे

रणबीर कपूर की 'रामायण' का पाकिस्तान में खुमार, हिंदू मंदिरों में लगे फिल्म के पोस्टर

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Oct 29, 202601:49 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक गाथा 'रामायण' का खुमार इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कराची में मौजूद हिंदू मंदिरों में फिल्म कलाकारों के पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के हिंदू लोग रणबीर की फिल्म के प्रति अपना समर्थन जताते दिखे और हिंदू पौराणिक महाकाव्य का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।