रणबीर कपूर ने 'रामायण' के प्रमोशन में कर दी बड़ी चूक, गलती से कह गए ये बात
मनोरंजन
हाल ही में कोलकाता में 'रामायण' फिल्म के प्रमोशन इवेंट में रणबीर कपूर दशहरा का मतलब समझा रहे थे। इसी दौरान, उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया, "आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई का होगा"।
उनकी इस बात पर इंटरनेट पर खूब चर्चा हुई और कई सोशल मीडिया यूजर्स थोड़ा उन्हें ट्रोल करने लगे।
कब रिलीज होगी फिल्म 'रामायण' ?
रणबीर के इस बयान ने 'रामायण' फिल्म को लेकर पहले से बनी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे।
नितेश तिवारी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें साईं पल्लवी, रवि दुबे और विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं।
यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दर्शक इस महाकाव्य कहानी के साथ-साथ इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को देखने के लिए भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं।