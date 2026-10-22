रणबीर कपूर ने 'रामायण' के प्रमोशन में कर दी बड़ी चूक, गलती से कह गए ये बात

रणबीर के इस बयान ने 'रामायण' फिल्म को लेकर पहले से बनी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे।

नितेश तिवारी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें साईं पल्लवी, रवि दुबे और विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं।

यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दर्शक इस महाकाव्य कहानी के साथ-साथ इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को देखने के लिए भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं।