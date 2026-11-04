रणबीर कपूर का खुलासा, बोले- धनुर्विद्या के लिए डेढ़ साल ओलंपियन से ली ट्रेनिंग

रणबीर ने एक्शन निर्देशक टेरी नोटरी के साथ भी मिलकर काम किया। उन्होंने अपनी भूमिका में और गहराई लाने के लिए हाव-भाव और शारीरिक भाषा पर खास ध्यान दिया।

इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इसमें साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं।

एक दिलचस्प बात यह है कि 'रामायण' का प्रीमियर लॉस एंजिल्स में 27 अक्टूबर को ही हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा अभी से जोर पकड़ने लगी है।