रणबीर कपूर का खुलासा, बोले- धनुर्विद्या के लिए डेढ़ साल ओलंपियन से ली ट्रेनिंग
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रणबीर कपूर ने 'रामायण: भाग 1' में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। यह फिल्म 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
उन्होंने अपने धनुर्विद्या कौशल को निखारने के लिए डेढ़ साल तक एक भारतीय ओलंपियन के साथ ट्रेनिंग की। उनका मकसद था कि वे इस पौराणिक किरदार को सही तरीके से निभा सकें।
नितेश की 'रामायण' में साई और यश भी
रणबीर ने एक्शन निर्देशक टेरी नोटरी के साथ भी मिलकर काम किया। उन्होंने अपनी भूमिका में और गहराई लाने के लिए हाव-भाव और शारीरिक भाषा पर खास ध्यान दिया।
इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इसमें साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं।
एक दिलचस्प बात यह है कि 'रामायण' का प्रीमियर लॉस एंजिल्स में 27 अक्टूबर को ही हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा अभी से जोर पकड़ने लगी है।