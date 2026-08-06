'रामायण' लेकर कब सिनेमाघरों में आएंगे रणबीर कपूर? रिलीज तारीख का हुआ खुलासा

द डायरेक्ट से बात करते हुए रणबीर ने कहा था कि 'रामायण' को सिर्फ 2 फिल्मों में समेटना आसान नहीं था।

उन्होंने कहा था, "सच कहूं तो रामायण को बताने के लिए शायद 10 भागों वाली फिल्म की जरूरत होगी, लेकिन 2 भागों में इसे संक्षिप्त रूप में समेटना बहुत मुश्किल था।"

इसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हैं।

फिल्म में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और सनी देओल समेत तमाम सितारे मौजूद हैं।