रणबीर कपूर की 'एनिमल' इस देश में दहाड़ने के लिए तैयार, आ गई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Dec 24, 202511:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' 2023 में रिलीज हुई थी। संदीप रेड्‌डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 553 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था, जबकि दुनियाभर में कमाई लगभग 900 करोड़ के पार पहुंची थी। दर्शकाें को इस फिल्म के सीक्वल 'एनिमल पार्क' का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, पता चला है कि भारत में सफलता के झंडे गाड़ चुकी 'एनिमल', एक अन्य देश में दहाड़ने को तैयार है।