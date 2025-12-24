LOADING...
रणबीर कपूर की 'एनिमल' इस देश में दहाड़ने के लिए तैयार, आ गई रिलीज तारीख
'एनिमल' इस देश में देने जा रही दस्तक

लेखन ज्योति सिंह
Dec 24, 2025
11:58 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' 2023 में रिलीज हुई थी। संदीप रेड्‌डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 553 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था, जबकि दुनियाभर में कमाई लगभग 900 करोड़ के पार पहुंची थी। दर्शकाें को इस फिल्म के सीक्वल 'एनिमल पार्क' का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, पता चला है कि भारत में सफलता के झंडे गाड़ चुकी 'एनिमल', एक अन्य देश में दहाड़ने को तैयार है।

रिलीज

जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'एनिमल'

रणबीर की फिल्म 'एनिमल' को जापान में रिलीज किया जा रहा है। इसे निर्देशक संदीप रेड्‌डी और जापान के बीच पहले सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। निर्माताओं ने रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में बताया है कि 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापान में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी अहम किरदार में हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

