इंटरनेट पर छाया 'रामायण' का ट्रेलर

'रामायण' के भव्य ट्रेलर का धमाका, बटोरे 6 घंटे में 50 लाख से ज्यादा व्यूज

लेखन नेहा शर्मा 04:44 pm Jul 30, 202604:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य फिल्म कही जा रही 'रामायण' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया है। ब्रह्म मुहूर्त के शुभ अवसर पर जारी किए गए इस ट्रेलर ने महज 6 घंटे में 50 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैस सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जिसे देखने के लिए दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।