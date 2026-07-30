'रामायण' के भव्य ट्रेलर का धमाका, बटोरे 6 घंटे में 50 लाख से ज्यादा व्यूज
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य फिल्म कही जा रही 'रामायण' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छा गया है। ब्रह्म मुहूर्त के शुभ अवसर पर जारी किए गए इस ट्रेलर ने महज 6 घंटे में 50 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैस सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जिसे देखने के लिए दुनियाभर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।
जलवा
रिलीज से पहले ही 'रामायण' का जलवा
'रामायण' सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही सफलता की नई ऊंचाइयाें को छू रही है। भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही इस पौराणिक फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है।
महीनों के लंबे इंतजार के बाद निर्माताओं ने ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय पर फिल्म का ट्रेलर जारी किया। रिलीज़ होते ही कुछ ही घंटों के भीतर इस ट्रेलर ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया।
प्रतिक्रिया
ट्रेलर को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया
ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। महज 6 घंटे में 50 लाख व्यूज का आंकड़ा पार करके इसने साबित कर दिया कि लोग इस फिल्म के लिए कितने उत्सुक हैं।
ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि निर्देशक नितेश तिवारी के नजरिए से इस पौराणिक महागाथा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए प्रशंसकों में कितनी उत्सुकता बढ़ रही है।
फिल्म का ट्रेलर 'रामायण' की भव्य दुनिया की एक शानदार विजुअल झलक पेश करता है।
रिलीज
दिवाली, 2026 पर दस्तक देगी 'रामायण'
फिल्म में रणबीर भगवान श्रीराम, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, वहीं यश, रावण के दमदार किरदार में दिखाई देंगे।
इस फिल्म को नमित के प्राइम फोकस स्टूडियोज और 8 बार अकादमी अवॉर्ड जीत चुके VFX स्टूडियो DNEG ने यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
रामायण: पार्ट 1 दिवाली 2026 में रिलीज होगी। फिल्म की ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स करेगी, जबकि उत्तर भारत में इसे धर्मा प्रोडक्शंस रिलीज करेगा।