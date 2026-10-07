रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज की तारीख पर लगी मुहर, इस दिन से दुनियाभर में मचेगा धमाल

भारत के बाद फिल्म 5 नवंबर को जर्मनी और लैटिन अमेरिका में भी रिलीज होगी। इसके बाद 6 नवंबर को यह UK और दक्षिण अफ्रीका के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और जापान में भी इसके रिलीज होने की तैयारी है (चीन और जापान की रिलीज की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है)।

साथ ही, बता दें कि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 के लिए पहले ही तय हो चुका है!



