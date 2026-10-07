रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज की तारीख पर लगी मुहर, इस दिन से दुनियाभर में मचेगा धमाल
'रामायण' जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, 5 नवंबर को भारत में रिलीज होगी। फिल्म की पेड प्रिव्यू एक दिन पहले, यानी 4 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगी।
नीतेश तिवारी ने फिल्म का निर्देशन किया है। इसमें साई पल्लवी और यश भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म पौराणिक कहानी 'रामायण' को नए सिरे से दिखाएगी और 2 हिस्सों में बनने वाली सीरीज का पहला भाग है।
दुनियाभर में कब रिलीज होगा 'रामायण' का पहला भाग?
भारत के बाद फिल्म 5 नवंबर को जर्मनी और लैटिन अमेरिका में भी रिलीज होगी। इसके बाद 6 नवंबर को यह UK और दक्षिण अफ्रीका के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और जापान में भी इसके रिलीज होने की तैयारी है (चीन और जापान की रिलीज की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है)।
साथ ही, बता दें कि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 के लिए पहले ही तय हो चुका है!
पर्दे के पीछे के वीडियो से रणबीर की लगन दिखी
हाल ही में सामने आए एक पर्दे के पीछे वीडियो से पता चला है कि रणबीर ने भगवान राम के अपने किरदार को लेकर कितनी गंभीरता बरती है। सचमुच इस किरदार को जीने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।