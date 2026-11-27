विदेशी धरती पर 'रामायण' ने गाड़े झंडे

रणबीर-यश की 'रामायण' का ऐतिहासिक डंका, 27 देशों में बनी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Nov 27, 202604:02 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और यश अभिनीत 'रामायण' ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया है। 22 दिनों में वर्ल्डवाइड 1,777 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ, फिल्म 27 देशों में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। बताया जा रहा है कि कि इन 27 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। 'रामायण' ने यूक्रेन, वियतनाम, जॉर्जिया, कंबोडिया, स्लोवाकिया, लातविया और आर्मेनिया में शानदार प्रदर्शन किया।