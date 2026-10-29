रणबीर कपूर ने कैसे किया था आलिया को प्रपोज? खुद सुनाया मजेदार किस्सा

रणबीर ने कहा, "मैंने पहले से ही अपने गाइड और ड्राइवर को एक टिप दे दी थी कि आप बीच जंगल में जाकर कहीं रोक देना। मैं अंगूठी लाया था कि मैं घुटनों पर जाऊंगा और आप दरवाजे से तस्वीरें खींचना।"

अपना तर्क समझाते हुए उन्होंने कहा, "क्योंकि लड़कियों को तस्वीरें बहुत पसंद हैं, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए।"

रणबीर ने यह किस्सा बताते हुए इसे अपनी जिंदगी का एक अद्भुत पल बताया, जिसे वह हमेशा संजोकर रखेंगे।