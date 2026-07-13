रणबीर कपूर ने पुणे में खरीदी 25.7 एकड़ की लग्जरी जमीन, खर्च किए इतने करोड़

अपने खूबसूरत नजारों और बड़े शहरों से आसानी से पहुंचने की वजह से, मुल्शी आजकल लग्जरी गेटवे के लिए एक खास और पसंदीदा जगह बन रहा है।

रणबीर का यह कदम उनके हाल ही में अयोध्या में जमीन खरीदने के बाद आया है। इससे पता चलता है कि आजकल सेलिब्रिटीज प्रीमियम प्रॉपर्टीज में निवेश को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

रणबीर ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे इस नई जमीन का क्या करेंगे, लेकिन मुल्शी का माहौल दूसरे घर या छुट्टियां बिताने वाली जगहों के बढ़ते चलन के साथ बिल्कुल सही बैठता है।