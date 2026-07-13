रणबीर कपूर ने पुणे में खरीदी 25.7 एकड़ की लग्जरी जमीन, खर्च किए इतने करोड़
रणबीर कपूर ने पुणे के पास मुल्शी में 25.7 एकड़ जमीन खरीदी है। इस डील के लिए उन्होंने 16.42 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं।
खरीदी गई जमीन में सबसे बड़ा हिस्सा 10.8 एकड़ का है। इसके अलावा 3 और प्लॉट हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.40 करोड़ रुपये से लेकर 7.08 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है।
मुल्शी लग्जरी गेटवे के लिए बन रहा है पसंदीदा ठिकाना
अपने खूबसूरत नजारों और बड़े शहरों से आसानी से पहुंचने की वजह से, मुल्शी आजकल लग्जरी गेटवे के लिए एक खास और पसंदीदा जगह बन रहा है।
रणबीर का यह कदम उनके हाल ही में अयोध्या में जमीन खरीदने के बाद आया है। इससे पता चलता है कि आजकल सेलिब्रिटीज प्रीमियम प्रॉपर्टीज में निवेश को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
रणबीर ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे इस नई जमीन का क्या करेंगे, लेकिन मुल्शी का माहौल दूसरे घर या छुट्टियां बिताने वाली जगहों के बढ़ते चलन के साथ बिल्कुल सही बैठता है।