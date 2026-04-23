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रणबीर कपूर की 'रामायण' अंग्रेजी संस्करण में देगी दस्तक, रिलीज पर आया ये अपडेट
'रामायण' पर आया ये अपडेट

रणबीर कपूर की 'रामायण' अंग्रेजी संस्करण में देगी दस्तक, रिलीज पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Apr 23, 2026
03:25 pm
क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से है। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और अभिनेता की पहली झलक कुछ दिन पहले जारी हुई थी। कुछ दिन पहले सुपरस्टार यश ने इसकी रिलीज पर कहा था कि यह अक्टूबर, 2026 के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। अब, द फिथियन ग्रुप LLC के संस्थापक पार्टनर जॉन फिथियन ने फिल्म के अंग्रेजी संस्करण की रिलीज पर बात की है।

पोस्ट

'रामायण' के अंग्रेजी संस्करण की रिलीज पर दिया संकेत

कुछ दिन पहले, जॉन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा करते हुए 'रामायण' की तारीफ की थी और सिनेमाकॉन, 2026 में फिल्म के वैश्विक प्रदर्शन का हिस्सा बनने को याद किया था। जब प्रशंसकों ने उनसे फिल्म के अंग्रेजी संस्करण की रिलीज पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "अभी तय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वितरण और मार्केटिंग को लेकर इस हफ्ते बैठकें होंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह व्यापक रूप से उपलब्ध होगी। अंग्रेजी संस्करण 8 नवंबर को रिलीज हो सकता है।"

रिलीज

दिवाली, 2026 पर दस्तक देगी 'रामायण'

जॉन ने पुष्टि नहीं की, लेकिन 8 नवंबर को अंग्रेजी संस्करण रिलीज होने का संकेत जरूर दिया है। यह तारीख फिल्म निर्माताओं द्वारा 2026 की दिवाली पर फिल्म को रिलीज किए जाने की योजना से मेल खाती है। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म 'रामायण: भाग 1' में रणबीर को 'श्रीराम' के किरदार में देखा जाएगा और 'माता सीता' के किरदार में साई पल्लवी दिखेंगी। वहीं यश 'रावण' के किरदार में नजर आएंगे। इसका दूसरा भाग दिवाली, 2027 में रिलीज होगा।

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