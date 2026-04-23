रणबीर कपूर की 'रामायण' अंग्रेजी संस्करण में देगी दस्तक, रिलीज पर आया ये अपडेट

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'रामायण' के अंग्रेजी संस्करण की रिलीज पर दिया संकेत

कुछ दिन पहले, जॉन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा करते हुए 'रामायण' की तारीफ की थी और सिनेमाकॉन, 2026 में फिल्म के वैश्विक प्रदर्शन का हिस्सा बनने को याद किया था। जब प्रशंसकों ने उनसे फिल्म के अंग्रेजी संस्करण की रिलीज पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "अभी तय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वितरण और मार्केटिंग को लेकर इस हफ्ते बैठकें होंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह व्यापक रूप से उपलब्ध होगी। अंग्रेजी संस्करण 8 नवंबर को रिलीज हो सकता है।"