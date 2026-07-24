'रामायण' के राम बनने से पहले रणबीर कपूर को सता रहा था ये बड़ा डर
रणबीर कपूर ने बताया कि नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने से पहले उनके मन में डर और संदेह था।
हालांकि, बाद में उन्होंने इसे एक आशीर्वाद, जीवन भर का अवसर और एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनका मानना था कि भगवान राम साहस और करुणा की मिसाल हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी।
इस फिल्म में यश और साईं पल्लवी भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। रणबीर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विश्वास, सच्चाई और नेक इरादों का होना बहुत जरूरी था।
'रामायण' का ट्रेलर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के वैश्विक लॉन्च के लिए टाला गया
'रामायण' का ट्रेलर, जिसे पहले 24 जुलाई को रिलीज किया जाना था, उसे अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने के लिए टाल दिया गया है।
निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस फैसले को भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल बताया। फिल्म को नवंबर 2026 से 2 हिस्सों में रिलीज करने की योजना है।