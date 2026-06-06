कंगना रनौत ने 'भारत भाग्यविधाता' को बताया सच्ची श्रद्धांजलि, क्या सरकार देगी टैक्स-फ्री का तोहफा?
मनोरंजन
कंगना रनौत की नई फिल्म 'भारत भाग्यविधाता' की भुवनेश्वर में एक खास स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कंगना ने बताया कि उनकी यह फिल्म उन आम नायकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जो भारत के भविष्य को अपने कामों से संवारते हैं।
कंगना रनौत ने 'भारत भाग्यविधाता' के लिए टैक्स-फ्री की मांग की
फिल्म का शीर्षक प्रधानमंत्री मोदी के 2025 के एक भाषण से लिया गया है। उस भाषण में उन्होंने कामगारों को 'भारत भाग्यविधाता' कहकर संबोधित किया था। यह शब्द कंगना रनौत और उनकी पूरी टीम को खूब पसंद आया। कंगना ने सरकार से फिल्म को टैक्स-फ्री करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन सभी लोगों को समर्पित है जो पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से भारत का निर्माण कर रहे हैं।