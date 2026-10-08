'राणाबाली' का ट्रेलर: खूंखार बागी बने विजय देवरकोंडा, 'जायम्मा' बनीं रश्मिका मंदाना ने दिल जीता

लेखन ज्योति सिंह 09:38 pm Oct 08, 202609:38 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राणाबाली' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राहुल संक्रित्यान द्वारा निर्देशित, यह एक पीरियड एक्शन-ड्रामा है जिसकी कहानी 18वीं और 19वीं सदी के बैकड्रॉप पर बनी है। इसमें दक्षिण भारत में पड़े भीषण अकाल और ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर शासन को दिखाया गया है। फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया है। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू भी इसका हिस्सा हैं। वह 'सर थियोडोर हेक्टर' का किरदार निभा रहे हैं।