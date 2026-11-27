विजय देवरकोंडा की तारीफ करते नहीं थके 'रणबाली' के सह-कलाकार

विजय देवरकोंडा के बचाव में उतरे 'रणबाली' के सह-अभिनेता, रश्मिका की प्रभास से कर दी तुलना

लेखन अंशिका शुक्ला 06:31 pm Nov 27, 202606:31 pm

क्या है खबर?

अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के लिए आलोचना और ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है। हालांकि, पिछले महीने जब यह जोड़ी करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में एक साथ नजर आई, तो उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं और उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। अब उनकी फिल्म 'रणबाली' के सह-कलाकार किशोर कुमार पोलिमेरा ने एक पॉडकास्ट में इस जोड़ी का बचाव किया है। साथ ही, उन्होंने विजय को बेहद अच्छा इंसान बताया।