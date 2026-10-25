राणा दग्गुबाती का 'ये जवानी है दिवानी' पर खुलासा

राणा दग्गुबाती का 'ये जवानी है दीवानी' के कैमियो पर खुलासा- मुझे उठा ले गए रणबीर

लेखन सयाली 06:30 pm Oct 25, 202606:30 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राणा दग्गुबाती ने हल ही में फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में अपने कैमिया के बारे में बात की है। मुंबई के महबूब स्टूडियो में IFP कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस फिल्म के मजेदार पर्दे के पीछे के किस्से साझा किए। अभिनेता ने बताया कि रणबीर कपूर और निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ दोस्ती की वजह से उन्हें फिल्म में कैमियाे मिला। उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस अनुभव को अपहरण जैसा बताया।