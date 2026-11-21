राणा दग्गुबाती और निखिल आडवाणी बने इस शॉर्ट फिल्म का हिस्सा

ऑस्कर की दौड़ में शामिल फिल्म 'वी वर हियर' से जुड़े राणा दग्गुबाती और निखिल आडवाणी

लेखन सयाली 05:59 pm Nov 21, 202605:59 pm

क्या है खबर?

अभिनेता राणा दग्गुबाती और निर्माता निखिल आडवाणी ऑस्कर की दौड़ में शामिल शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' से बतौर कार्यकारी निर्माता जुड़ गए हैं। प्रणव भसीन के निर्देशन में बनी ये 11 मिनट की कॉमेडी फिल्म 3 बुजुर्गों की कहानी है, जो मशीनों के इंसानों की नौकरी छीनने के विरोध में घरेलू उपकरणों का रूप धर लेते हैं। साल 2027 के ऑस्कर की लॉन्गलिस्ट में शामिल इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा और एंड्रयू स्कॉट भी जुड़े हैं।