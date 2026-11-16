राम्या कृष्णन का खुलासा, पति से अलग रहना बना रिश्ते की ताकत; जानिए कैसे?

अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने अपने पति, निर्देशक कृष्णा वामसी से अलग शहर में रहने की बात पर स्थिति साफ की है।

उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से उनके काम की वजह से है। उन दोनों के काम काफी व्यस्त रहते हैं।

उनका कहना है कि इस स्थिति से उनके रिश्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे दोनों तो और भी अच्छे दोस्त बन गए हैं।