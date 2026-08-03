रामलीला समिति ने रणबीर कपूर के भगवान राम के बनने पर उठाए सवाल, जानिए क्या बोले?

अर्जुन कुमार रणबीर द्वारा भगवान राम का किरदार निभाने से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि रणबीर का अभिनय कमजोर है और उसमें गहराई की कमी नजर आती है।

उन्होंने 'आदिपुरुष' (2023) का उदाहरण दिया, जिसे पारंपरिक किरदारों और कहानी के स्वरूप को बदलने के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी और इस कारण फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान हुआ था।

रामलीला महासंघ चाहता है कि 'रामायण: पार्ट 1' ऐसी ही गलतियां न दोहराए। महासंघ का कहना है कि अगर उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है, तो वे फिल्म का प्रचार करने में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं।